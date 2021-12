Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt informiert über Veränderungen im städtischen Veranstaltungsprogramm der laufenden Saison. Coronabedingt fallen im Januar das Schauspiel „Drei Männer und ein Baby“ (6. Januar) sowie das Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz (27. Januar) im Saalbau aus. Auch das Treppenhauskonzert am 15. Januar in der Tanzmanufaktur mit Daniel Stelter, Tommy Baldu und Fola Dada ist abgesagt. Bereits erworbene Karten werden von der Kulturabteilung erstattet. Dies gilt auch für Tickets, die auf www.ticket-regional.de oder bei einer Ticket-Regional-Vorverkaufsstelle gekauft wurden. Die Rückgabe erfolgt per E-Mail an kultur@neustadt.eu oder auf dem Postweg (Kulturabteilung Neustadt, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße). Es müssen Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt sein. Bei der Zusendung per Mail müssen die Barcodes der Karten erkennbar sein. Die Mitarbeiter der Kulturabteilung unterstützen das Gesundheitsamt Bad Dürkheim, das auch für Neustadt zuständig ist. Daher ist die Kulturabteilung bis Jahresende für den Besucherverkehr geschlossen.