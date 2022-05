Selbst wenn es hart auf hart kommt, sind sie für die Kinder da, vermitteln Wissen, verpflegen, trocknen Tränen, unterhalten: Betreuende in Kitas, Horten, Kindertagespflegestellen und Betreuenden Grundschulen sowie in der Spiel- und Lernstube. Die Stadt Neustadt sagt ihnen Danke. Und hat sich dazu den bundesweiten Aktionstag der Kinderbetreuung ausgesucht, der sich zum zehnten Mal jährt.

„Wir wissen, welche enorme Leistung das haupt- und ehrenamtliche Personal in den vielfältigen Betreuungseinrichtungen in Neustadt für annähernd 3500 Kinder in Neustadt erbringt – und das nicht nur unter der besonderen Belastungen durch die Corona-Situation beziehungsweise der Neuerungen im Zuge des Kita-Zukunftsgesetzes“, sagt Alf Bettinger, Fachbereichsleiter Familie Jugend und Soziales. Rund 630 Menschen kümmerten sich täglich um die Kinder aus Neustadt. Neben den 31 Kindertageseinrichtungen gibt es 17 Tagespflegestellen, zwölf Betreuende Grundschulen, drei Horte und eine Spiel- und Lernstube, in kirchlicher, freier und städtischer Trägerschaft.

Halt und Normalität während Corona

Einen Blumengruß gab es vom Jugendamt, von Schirmherrin und Dezernentin Familie, Jugend und Soziales Waltraud Blarr und dem Bündnis für Familien. Trotz der turbulenten vergangenen zwei Jahre sei es den Betreuenden gelungen, „den Kindern ein Stück Normalität und Halt in diesen unsicheren Zeiten zu geben, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen und sie auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten“, heißt es von Seiten der Stadt, die sich über Interessierte freut, die sich als Betreuer ausbilden lassen wollen. Wer als Tagespflegeperson Kinder betreuen möchte, kann sich unter Telefon 06321 855-1609 oder 855-1601 melden.