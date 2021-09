Bürger, die noch Briefwahlunterlagen beantragen möchten, sollten dies möglichst direkt im Rathaus bei der Briefwahlausgabe am Juliusplatz tun. Laut Stadtverwaltung ist die Ausgabestelle diese Woche noch wie folgt geöffnet: Mittwoch von 8.30 bis 16 Uhr sowie Donnerstag und Freitag jeweils von 8.30 bis 18 Uhr. Die Stadt bittet die Wähler, die Briefwahlunterlagen rechtzeitig zurückzusenden. Da jedoch nicht sichergestellt werden könne, dass die Post die Unterlagen noch vor der Wahl zustellen kann, sei es sicherer, sie im Rathaus in den Hausbriefkasten am Marktplatz hinter dem Löwen einzuwerfen. Damit die Stimme gezählt wird, müssen die Unterlagen bis spätestens Sonntag, 18 Uhr, bei der Stadt eingegangen sein, wie diese mitteilt.