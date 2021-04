Die in Lachen-Speyerdorf ansässige Firma Bauscher möchte erweitern. Die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans hat der Stadtrat am Dienstagabend abgesegnet. Allerdings müssen jetzt noch ein paar Fragen noch geklärt werden. Die Grünen waren gegen diese Entscheidung. Wie ihre Sprecher, Rainer Grun-Marquardt und Friderike Graebert, erläuterten, habe das Unternehmen bei früheren Änderungen des Bebauungsplans „Im Altenschemel“ nicht alle Auflagen erfüllt. Daher sollten diese Aspekte erst untersucht werden, bevor man das jetzige Ansinnen absegnet. Beigeordneter Bernhard Adams (parteilos) und Beigeordnete Waltraud Blarr (Grüne) sagten, dass sie demnächst vor Ort einen Termin haben, um offene Punkte zu klären. Adams empfahl dennoch den Beschluss im Stadtrat. Denn es gehe nur um den nächsten Schritt im Verfahren. Wenn an den Vorwürfen etwas dran sei, könne die Stadt immer noch reagieren, so Adams. Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) meinte: „Der Betrieb soll sich weiterentwickeln. Eine Verzögerung wäre nicht richtig.“