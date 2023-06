Buga trifft Wein und Demokratie – unter diesem Motto möchte sich Neustadt von Freitag bis Sonntag im Pavillon der Regionen auf der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim präsentieren. Neustadt ist offizielle Partnerkommune der Buga 23. An allen drei Tagen gibt es ein buntes Programm, durch das die Buga-Besucher noch mehr über Neustadt erfahren sollen. Beispielsweise soll eine Neustadter Skyline mit möglichst vielen Fingerabdrücken gestaltet werden, es gibt ein Gewinnspiel, ein Glücksrad und Malangebote für Kinder. Das Hambacher Schloss kann in Form eines Ausstellungsobjekts bestaunt werden. Außerdem bietet das Schloss die Möglichkeit, Buttons selbst zu gestalten. Auf der großen Bühne tritt „CHORiander“ von der Chorgemeinschaft Mußbach auf: am Samstag von 11.30 bis 12.30 Uhr. Um 13 Uhr tanzen dort Grundschüler der Hans-Geiger-Schule den Tanz „Geh mir weg mit Plastik“. Im Anschluss lädt die pfälzische Weinprinzessin Lea Lechner aus Diedesfeld zu einer gemeinsamen Weinprobe ein – jeweils um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr. Ferner bietet die Jugendabteilung der Stadtverwaltung zwischen 11 und 16 Uhr ein Bastelangebot an. Am Sonntag, 14 Uhr, spielt die Neustadter Blue Note Big auf der Bühne.