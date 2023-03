Die Stadt erwartet im April den Förderbescheid des Landes, um dann mit der Sanierung des Stadions beginnen zu können.

Insgesamt werden in das Sportgelände 2,63 Millionen Euro investiert. Darüber informierte Baudezernent Bernhard Adams am Dienstagabend bei einer Gesprächsrunde des Stadtvorstands mit Anwohnern im Schöntal. Der Sportplatz bekommt einen neuen Kunstrasenbelag, und die marode Tribüne wird umfassend saniert. Adams sagte, dass die Stadt den Förderantrag schon im November 2021 eingereicht habe. „Leider dürfen wir ohne Förderzusage aber nicht anfangen.“ Laufe nun aber alles wie geplant, könne ab Juli/August der neue Kunstrasenbelag verlegt werden. Der neue Sportplatz könne dann ab Oktober 2023 genutzt werden. Der bisherige Belag sei schon 20 Jahre alt und habe seine Lebenszeit von 15 Jahren somit überschritten. Die Sanierung der Tribüne inklusive neuer Toiletten und Büroräume sei aufwendiger und soll bis Dezember 2024 fertig sein, so Adams. Die Arbeiten seien dringend, da Feuchtigkeit im Mauerwerk sei. Auch der Eingangsbereich zum Stadiongelände werde umgestaltet. Dort seien weitere Fahrradabstellplätze geplant. Zudem ist laut Adams vorgesehen, die Beleuchtung im Stadion auf energiesparende LED-Leuchten umzustellen. Er betonte, dass die Stadt auch wegen der Landesgartenschau 2027 auf das Stadion angewiesen sei und die Sanierung nun möglichst schnell über die Bühne gehen müsse. Denn im Vorfeld der Gartenschau müsse der bisher bei der Haidmühle beheimatete VfL Neustadt ja ins Stadion umziehen.

André Jeserig, Vorsitzender des SV Schöntal, bat um frühe Information zum Start der Arbeiten am neuen Kunstrasen, „weil wir die Heimspiele verlegen müssen“. Oberbürgermeister Marc Weigel ergänzte, dass das Stadion künftig die Spielstätte des VfL sein werde. Es gehe aber nicht um eine Fusion. „VfL und SV bleiben zwei Vereine, sie nutzen eben nur gemeinsam eine Anlage“, so Weigel.