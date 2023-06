Seit Februar laufen die Sanierungsarbeiten bei der Ortsdurchfahrt in Diedesfeld. Dabei häufen sich in letzter Zeit laut Abteilung Tiefbau Missachtungen des Durchfahrtsverbots. Trotz eindeutiger Hinweise „ fahren Radfahrer und teilweise sogar motorisierte Verkehrsteilnehmer durch das enge, beidseitig mit Absperrschranken abgesicherte Baufeld. Zum Teil werden die Absperrungen auch in die Baugrube gestoßen. Dies bedeute sowohl eine Gefährdung der Passanten als auch der Mitarbeiter der Baufirma. Die Stadtverwaltung bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, die Sperrungen zu beachten. Künftig werde es dort mehr Kontrollen durch die Polizei geben.