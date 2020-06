Die Stadt Neustadt möchte das Angebot der Ehrenamtskarte noch attraktiver gestalten. Deshalb sucht sie weitere Anbieter, Einrichtungen und Unterstützende in der Stadt und den Ortsteilen, die Vergünstigungen für Inhaber anbieten.

In Neustadt bekommen Ehrenamtliche, die sich seit mindestens einem Jahr bei einem Verein oder Träger engagieren und dabei mindestens fünf Stunden die Woche oder 250 Stunden pro Jahr ohne Entschädigung tätig sind, eine Ehrenamtskarte. Damit kommen sie in den Genuss von Vergünstigungen. So zahlen sie beispielsweise für den Besuch des Stadionbads oder des Hambacher Schlosses den ermäßigten Eintrittspreis.

Nun sucht die Stadt nach mehr Vergünstigungen für Inhaber der Ehrenamtskarte. Dies können beispielsweise verbilligte Eintrittspreise oder zwei Tickets zum Preis von einem sein, ebenso Ermäßigungen auf Waren und Dienstleistungen oder Einladungen zu besonderen Veranstaltungen, Führungen oder Besichtigungen. Möglich sind auch verminderte Mitgliedsbeiträge oder Rabatte von Händlern oder privaten Dienstleistern. Interessierte melden sich bei Nina Kreuzer unter Telefon 06321/8551153 oder per E-Mail an nina.kreuzer@neustadt.eu.