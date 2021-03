Vier verkaufsoffene Sonntage sind in Neustadt für dieses Jahr vorgesehen – doch wegen Corona werden nicht alle stattfinden können. „Wir beschließen die Satzung in dem Optimismus, dass zumindest ein Teil davon realisierbar ist“, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) in der jüngsten Stadtratssitzung. Der in der Rechtsverordnung der Stadt festgelegte Sonntag am 28. März werde nicht zu halten sein. Die weiteren Termine sind für 2. Mai, 26. September und 7. November anvisiert. „Ob Mai hinhaut, weiß ich noch nicht,“, so Weigel, „September und November wären schön.“ Die Daten seien wie üblich mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und der Willkomm abgestimmt worden.

Erlaubt sind maximal vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr. Diese müssen in Rheinland-Pfalz jedoch anlassbezogen sein, also etwa mit einer Großveranstaltung wie dem Weinlesefest einhergehen. „Wir bitten die Landesregierung, die gesetzlichen Beschränkungen zu lockern“, sagte Weigel, „denn wir schaffen es dieses Jahr nicht, Großveranstaltungen zu organisieren.“ Der Stadtrat hat den Terminen einhellig zugestimmt.