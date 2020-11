Am Dienstag, 1. Dezember, wäre das Reparatur-Café in der Spitalbachstraße 32 in Branchweiler wieder offen gewesen. Doch hat die Stadtverwaltung diesen Termin jetzt wegen der Corona-Krise abgesagt. Eine lange Warteschlange und die Zusammenkunft vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem geschlossenen Raum wolle das Team des Reparatur-Cafés nicht verantworten, heißt es. Ein neuer Termin ist für Dienstag, 5. Januar, mit vorzeitiger Öffnung um 14 Uhr geplant. Außerdem soll es einen zusätzlichen Termin am Dienstag, 19. Januar, geben. Aber auch diese Öffnungen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die Pandemie-Lage bis dahin gebessert hat und die Kontaktbeschränkungen gelockert wurden. Unter der Telefonnummer 06321/915-9829 können sich potenzielle Kunden über die jeweils aktuellen Öffnungszeiten des Reparatur-Cafés informieren.