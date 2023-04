Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wolfgang Kochanek will es wissen. Die Gerichte sollen entscheiden, ob er einen für 28. Mai angemeldeten Aufzug zum Hambacher Schloss veranstalten darf. Die Stadt will, dass er die Aktion vorverlegt. Unter anderem, weil an jenem Wochenende das erste Demokratiefest steigt.

Mitte Januar konnte der Neustadter Unternehmer Wolfgang Kochanek rund 600 Zuhörer bei seiner Kundgebung auf dem Marktplatz