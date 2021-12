Der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Neustadt wird in der Silvesternacht im Einsatz sein und auch Corona-Kontrollen vornehmen. Das hat die Stadtverwaltung zum Jahreswechsel angekündigt. Oberbürgermeister Marc Weigel appelliert an alle Bürger, sich vernünftig zu verhalten: „Mir ist bewusst, dass sich viele wieder zu ihren traditionellen Silvesterfeiern treffen wollten, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen, aber die Infektionszahlen sprechen für sich. Deshalb appelliere ich an alle Bürger, keine größeren Treffen zu organisieren und auf das Anzünden von Böllern und Raketen zu verzichten.“ Es gehe dabei um einen Schutz vor Corona-Ansteckungen, aber auch um eine Entlastung von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Krankenhäusern. Laut den aktuellen Corona-Regeln dürfen sich maximal zehn Personen bei privaten Runden treffen. Bund und Land haben zudem ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern beschlossen. Das bedeutet zwar kein generelles Böllerverbot, aber die Stadtverwaltung verweist auf das Sprengstoffgesetz, laut dem „das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten“ sei. Die Stadt hat festgelegt, dass „unmittelbare Nähe“ 200 Meter bedeutet. Für Feuerwerkskörper, die keine Raketen sind, müssen mindestens 50 Meter eingehalten werden. Darüber hinaus dürfen in der Silvesternacht auf dem Marktplatz generell keine Raketen abgeschossen werden.