In den nächsten Tagen werden im Stadtgebiet Neustadt rund 30 Bäume gefällt, die laut Stadtverwaltung nicht mehr standsicher sind. Zum Teil seien sie bereits abgestorben, seien faul oder von einem Pilz befallen.

Betroffen seien beispielsweise eine Eiche in der Hauberanlage, Birken auf dem Hauptfriedhof sowie auf den Friedhöfen in Lachen-Speyerdorf und Gimmeldingen, ein Ahorn am Käthe-Kollwitz-Gymnasium, eine Pappel am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, zwei Pappeln in Duttweiler und zwei Robinien auf der Hambacher Höhe. Zudem würden im Vorgriff auf den Spielplatzbau Bäume am Dorfplatz in Gimmeldingen eingeschlagen.

Dass gefällt werden muss, hat laut Stadt der von ihr beauftragte Baumsachverständige festgestellt. Dessen Ergebnisse hätten sowohl Umwelt- als auch Grünflächenabteilung bestätigt. Der Ausschuss für Umwelt und Naturschutz sei informiert. Für einige Bäume lägen zudem Artenschutzprüfungen vor.