Die von der Stadt verfügte Maskenpflicht in der Neustadter Fußgängerzone wird ab kommenden Montag, 31. Mai, aufgehoben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hängt das mit der deutlich gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von zuletzt 22,5 zusammen. Bis Montag gilt die Maskenpflicht aber weiter an Werktagen von 10 bis 18 Uhr. Trotz der weiteren Lockerungen appelliert Oberbürgermeister Marc Weigel an die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt, die nach wie vor geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Eine Maskenpflicht unter freiem Himmel gilt indes weiterhin gemäß der Corona-Landesverordnung während des Wochenmarkts auf dem gesamten Marktplatz sowie in Wartesituationen vor Geschäften.