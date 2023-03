Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Streiks im öffentlichen Nahverkehr haben in den vergangenen Wochen immer wieder Pendler und Schüler betroffen. In naher Zukunft sollte es in Speyer nicht mehr zu solchen Arbeitsniederlegungen kommen. Das hat sich die Stadt nun rund eine halbe Million Euro zusätzlich kosten lassen. Es geht um Ausgleichszahlungen auf die alten Verträge mit den Betreibern.

Wie schon der Rhein-Pfalz-Kreis und andere Kommunen stimmte auch der Speyerer Stadtrat für die Zahlungen. Gegenstimmen für den von Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), Kommunen und Land