Ans Feiern ist aktuell nicht zu denken. Erst recht nicht ans Feiern mit Gästen aus dem Ausland. Dabei gäbe es einen schönen Anlass: Die Städte Neustadt und Quanzhou feiern in diesem Monat 25-jährige Partnerschaft. Geplant war, dass eine Neustadter Abordnung die 8,6 Millionen Einwohner zählende Stadt in der chinesischen Provinz Fujian besucht und umgekehrt. Corona hat das zwar verhindert, aber so ganz auf ein Treffen verzichten, das wollte dann doch niemand. Wieso sich also nicht der Wunder der Technik bedienen?

So sahen sich Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel, Quanzhous Bürgermeister Wang Yongli sowie der Generalkonsul des chinesischen Generalkonsulats Frankfurt, Sun Congbin, am Montagmorgen um 9 Uhr deutscher Zeit kurzerhand online. Während der Neustadter OB vielleicht gerade an ein zweites Frühstück dachte, war es im Südosten Chinas bereits 16 Uhr. „Diese Städtepartnerschaft ist und bleibt etwas Besonderes, und wir möchten sie weiterhin pflegen und ausbauen“, erklärte Weigel während des einstündigen Chats.

Partnerschaft seit 1995

Auch Wang Yongli freut sich auf die Zukunft und viele weitere Kooperationen mit der Stadt Neustadt. „25 Jahre sind ein Meilenstein sowie ein neuer Anfang“, sagte er. „Ich bin stolz auf unsere Städtepartnerschaft.“ Während der Veranstaltung wurden auch Kurzfilme beider Städte mit historischen Bildern und persönlichen Eindrücken zur Städtepartnerschaft gezeigt.

Seitdem die Freundschaft im Jahr 1995 begründet wurde, tauschen sich die beiden Städte in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung aus. Sobald die Corona-Krise überwunden ist, auch wieder im persönlichen Kontakt.