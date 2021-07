Bestattungen in Urnenstelen sind gefragt. Und zwar so sehr, dass die vorhandenen Stelen auf den Friedhöfen in den Neustadter Ortsteilen nicht mehr ausreichen. Deshalb lässt die Stadt neue bauen.

Damit will die Verwaltung nicht nur auf die große Nachfrage dieser Bestattungsform reagieren, sondern auch weitere Bestattungen sicherstellen. Den Zuschlag für den Neubau der Stelen hat eine Firma aus Hainfeld bekommen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 147.000 Euro. Die Stadt teilt auf Anfrage mit, dass der Friedhof in Diedesfeld drei weitere Stelen bekommt, ebenso wie Gimmeldingen. Lachen-Speyerdorf erhält genau wie Mußbach fünf Stelen mehr, Hambach sogar sieben.

Erst im Mai hatte die Stadt der Hainfelder Firma einen Auftrag für den Neustadter Hauptfriedhof über zwölf zusätzliche Stelen vergeben.