Ab Montag werden in Neustadt drei Ampelanlagen ausgetauscht. Darüber hat die Stadt informiert. Gestartet wird am 29. Juli mit der Erneuerung der „Fußgängerampel“ in der Dammstraße, Ecke Horstweg. Am 30. Juli soll es mit der Ampelanlage an der Kreuzung Landauer-/Winzinger-/Stiftstraße weitergehen. Hier sind zudem Tiefbauarbeiten in der Stiftstraße erforderlich, da ein Signalmast erneuert werden muss. Ab dem 9. August ist dann Anlage in der Landauer/Speyerdorfer Straße an der Reihe. Ende August soll alles fertig sein. Laut Stadt kommt an den Ampeln künftig moderne Technik zum Einsatz: energieeffiziente LED-Signale und eine KI-gestützte Detektion von Fahrzeugen. Dadurch können auch Fahrräder erkannt werden, die teilweise eine eigene Signale an den Ampeln bekommen. Die Stadt ersetzt damit die alten Anlagen aus dem Jahr 1995. Die Kosten für die Arbeiten liegen bei rund 175.000 Euro und werden über Baumittel des Landesbetriebs Mobilität (LBM) finanziert. Während der Umbauphase wird laut Stadt an allen Stellen eine provisorische Ampelanlage errichtet. Verkehrsbehinderungen sind aber dennoch nicht auszuschließen.