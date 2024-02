Das Stadtplanungsamt arbeitet an einem neuen Flächennutzungsplan, der die zukünftige städtebauliche Entwicklung von Neustadt bis ins Jahr 2040 steuern soll. Er umfasst die Kernstadt sowie alle neun Ortsbezirke und stellt die Nutzungsmöglichkeiten von Flächen in der Zukunft dar, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Damit schaffe man die Voraussetzung für die spätere Entwicklung von Baugebieten sowie vieler anderer Flächen.

Vorstellung im Saalbau

Konkret gehe es um geeignete Standorte für Wohngebiete, Gewerbeflächen, Platz für erneuerbare Energien oder für den Naturschutz, heißt es seitens der Verwaltung. Ab März soll der „Flächennutzungsplan 2040“ für mindestens vier Wochen öffentlich ausgelegt werden. Während dieses Beteiligungszeitraums, auf den nochmals gesondert hingewiesen wird, können sich alle Bürgerinnen und Bürger zur Planung äußern.

Noch vor dieser formellen und gesetzlich geregelten Beteiligung wird es am Donnerstag, 29. Februar, von 18 bis 20 Uhr eine Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung für alle Interessierten im Saalbau geben. Dabei werden alle wesentlichen Planungsinhalte vorgestellt und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtplanung stehen für Fragen zur Verfügung.