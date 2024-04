Oberbürgermeister Marc Weigel hat Neustadter Abiturientinnen und Abiturienten bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus für ihre besonderen schulischen und außerschulischen Leistungen ausgezeichnet. Geehrt wurden jeweils zwei Abiturientinnen und Abiturienten der drei Neustadter Gymnasien.

Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen sowie Margarete Hoffmann und Sergej Buragin von der AG Jugend forscht waren dabei, als sich die Schülerinnen und Schüler ihre Ehrung abholten: Vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium wurden Mahnoor Tufail (Demokratie) und Mark Schöttle (MINT) ausgezeichnet, am Leibniz-Gymnasium Jeanne Vallex (Demokratie) und Tobias Zech (MINT), am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Clemens Wandslebe (Demokratie) und Luis Liebenstein (MINT). „Orientieren Sie sich an Ihren Neigungen und Leidenschaften und bleiben Sie neugierig und optimistisch“, gab der Oberbürgermeister dem Nachwuchs mit auf den Weg.

Als Preis und Dankeschön für die „herausragenden Leistungen“ in Sachen gesellschaftliches Engagement und Demokratie sowie in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erhielten die Jugendlichen von Weigel je ein KeepLocal-Gutschein im Wert von 25 Euro sowie die Bücher „Das Grundgesetz verständlich erklärt“ von Alexander Thiele und „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ von Harald Lesch.

Die beiden Preise wurden in diesem Jahr erstmals verliehen und lösen den bisherigen Technik-Preis der Stadt ab. Die Benennung der Preisträger erfolgte über die Schulen. Wegen ihres späteren Abiturs werden die Absolventinnen und Absolventen der Berufsbildenden Schule im Sommer gewürdigt. Ab kommendem Jahr sollen die Preise im Rahmen der Abiturfeiern überreicht werden.