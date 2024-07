Oberbürgermeister Marc Weigel hat Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) für besondere Leistungen und gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Die Preise wurden erstmals verliehen und lösen den bisherigen Technik-Preis der Stadt ab.

Bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus sagte Weigel: „Ihr Engagement hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, und ich möchte heute denen auf die Schulter klopfen, denen nicht alles egal ist und die sich damit beschäftigen, was in unserer Welt passiert.“

In Neustadt setze man einen Schwerpunkt auf Demokratie, „weil wir mit dem Hambacher Fest 1832 eine Vorgeschichte haben. Dies war bis dato der größte Volksaufstand für Demokratie und Freiheitsrechte und das Schloss der Geburtsort unserer schwarz-rot-goldenen Fahne“, so Weigel. Für den Bereich „Demokratie“ heißen die elf Preisträgerinnen und Preisträger Romy Becker, Lars Rheinwald, Kevin Ziehl, Farhad Horo, Enrico Heß, Dala Beckers, Maximilian Gall, Kai Hillebrand, Anna-Lena Lutz, Pauline Spiegel und Matteo Ligares. Sie haben im Rahmen der Europa-AG einen Wahlwerbespot zur Europawahl gedreht, der sich an die Erstwähler richtet und sie motivieren sollte, wählen zu gehen. Beim diesjährigen europäischen Wettbewerb haben sie damit sowohl den ersten Landes- und den ersten Bundespreis erzielt. Zu sehen ist der Spot unter www.bbs-nw.de im Bereich „Schulleben“.

Für den Bereich „MINT“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wurden vier Schülerinnen ausgezeichnet: Aya Dakhlalla, Dariia Konziienko, Mariia Konziienko und Roberta Simon. Sie haben beim diesjährigen Ingenieurkammerwettbewerb Junior.Ing mit dem Leistungskurs Bautechnik das Modell einer Achterbahn erstellt und damit den dritten Platz erreicht. Die Jury urteilte, dass sich ihre Arbeit durch ein hohes Maß an technischem Verständnis und Vorstellungskraft ausgezeichnet hat.

Als Preis und Dankeschön erhielten die Jugendlichen vom Oberbürgermeister je Gruppe einen KeepLocal-Gutschein sowie das Buch „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ von Harald Lesch.