Die Stadt Deidesheim lädt zu einer Auftaktveranstaltung zum Vorsorgekonzept Hochwasser und Starkregen ein. Das Treffen findet am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr im Weinmuseum am Marktplatz 9 statt. Laut Pressemitteilung der Stadt werden bei der Veranstaltung die Aufgabenstellung und die Herangehensweise des Vorsorgekonzepts erläutert. Außerdem sollen die Ziele vorgestellt sowie der Stand der bisher ausgeführten Arbeiten dargestellt werden. Nach Angaben der Stadt richtet sich die Veranstaltung an Bürger, die sich über das Thema Hochwasservorsorge informieren möchten. Ziel sei es, die Bevölkerung frühzeitig in den Prozess einzubinden. In der Mitteilung wird zudem auf die Bedeutung der persönlichen Betroffenheit und des gemeinsamen Austauschs hingewiesen.