Auch im neuen Jahr hat die Stadt wieder den fließenden Verkehr in Neustadt im Blick. An zwei Tagen hat sie an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeiten gemessen und dabei 232 Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Los ging es 2024 laut städtischem Bericht am Dienstag, 9. Januar, in der Sauterstraße auf Höhe von Schwimmbad und Stadion. Von 59 gemessenen Fahrzeugen, die in Richtung Neustadt unterwegs waren, fuhren zwölf schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. In die Gegenrichtung nach Lambrecht waren vier von 52 Fahrzeuge zu schnell. An der zweiten Kontrollstelle des Tages in der Ludwigstraße auf Höhe der Heinz-Sielmann-Schule hielten sich 66 von 421 gemessenen Fahrzeugen in Richtung Zentrum nicht an das Limit Tempo 30, in Richtung Lambrecht 104 von 548.

Den Verkehr in der Spitalbachstraße vor der Eichendorff-Schule hatte die Stadt am Mittwoch, 17. Januar, im Auge. In Fahrtrichtung Adolf-Kolping-Straße waren 17 von 163 gemessenen Fahrern zu schnell. In der Stiftstraße nahe dem Krankenhaus in Fahrtrichtung Hambach hielten sich 19 von 58 Fahrern nicht an Tempo 30. Auch nahe Schule und Kindergarten in der Landwehrstraße fielen zehn von 72 Fahrern in Fahrtrichtung Branchweilerhofstraße auf.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Stadt „blitzt“: Als erstes an Kitas, Schulen und Seniorenheimen

Neue Tempo-30-Zonen: Ein mühseliges Geschäft