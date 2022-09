Aufgrund der hohen Nachfrage wird erneut ein öffentlicher Rundgang über das künftige Landesgartenschau-Gelände angeboten. Bei der ersten Führung Mitte September waren 120 Interessierte dabei. Die nächste Tour ist am Freitag, 7. Oktober, von 16 bis 18 Uhr. Dabei erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Planungen zur Landesgartenschau. So wird beispielsweise erläutert, was überhaupt eine Landesgartenschau ist und welche Ziele die Stadt Neustadt mit der Ausrichtung im Jahr 2027 verfolgt. Zusätzlich sollen die Teilnehmer über die anstehenden Vorhaben und Arbeiten informiert werden. Treffpunkt ist am Parkplatz Deponie Haidmühle (Branchweilerhofstraße/VfL-Parkplatz). Da laut Stadt die Teilnehmerzahl dieses Mal beschränkt ist, müssen sich alle Interessierten im Vorfeld per E-Mail an info-lgs@neustadt.eu anmelden. Da der Rundgang zum Teil über unbefestigte Wege führt, wird festes Schuhwerk empfohlen.