In der alten Turnhalle (Kulturhalle) in Lachen-Speyerdorf laufen derzeit Vorbereitungen, um deren Räume im Bedarfsfall als zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine nutzen zu können. Das hat Ortsvorsteher Claus Schick der RHEINPFALZ berichtet. Wie Stadtpressesprecher Tobias Grauheding auf Anfrage mitteilt, halte man die Halle vor für den Fall, dass sehr viele Flüchtlinge auf einmal aufgenommen werden müssten: „Dort könnten sie versorgt werden und auch eine Nacht bleiben, bis sie in anderen Quartieren untergebracht werden.“

Aktuell gebe es noch keinen Bedarf, „die Unterbringung klappt sehr gut“. Die Stadt wolle aber gewappnet sein, falls sich die Bedarfe kurzfristig dramatisch änderten, so Grauheding. Die Vereine könnten die Halle weiter nutzen, versichern Grauheding und Schick – zumindest so lange, bis sie wirklich gebraucht werde. Ab wann die Halle aufnahmebereit ist, kann Grauheding noch nicht sagen. Die Erstaufnahme der Geflüchteten wird vom Land abgewickelt. Die nächste Erstaufnahmestelle ist in Speyer.