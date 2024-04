Bei der Ausbildungs- und Hochschulmesse am 12. April von 12 bis 17 Uhr in der Jugendstil-Festhalle in Landau ist auch die Abteilung Kinderbetreuung der Stadtverwaltung Neustadt vertreten. Die Entscheidung, sich erstmals bei einer Ausbildungsmesse zu präsentieren, ist aus einer Projektgruppe entstanden, die sich mit dem Thema Ausbildungskonzept für Kitas beschäftigt. Am 12. April wird eine Gruppe aus Kita-Träger, Fachberatung und Kita-Leitungen in Landau vertreten sein und dort Fragen rund um die Ausbildung beantworten. Auch Auszubildende sind vor Ort, um von ihren persönlichen Erfahrungen zu berichten. Die Stadt wolle mit dem Stand die verschiedenen Möglichkeiten im Erzieherberuf aufzeigen und Einblicke in die Neustadter Kita-Landschaft geben. Da es immer noch Ausbildungsplätze ab Herbst gebe, hoffe man, in Landau direkt auch Interessenten für diese Stellen ansprechen zu können.