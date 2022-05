Die Abteilung Grünflächen beginnt am Montag mit der Pflanzung der Sommerblumen. Beginnen wird sie auf dem Hauptfriedhof und am Holzhofkreisel. Dem folgen nach Angaben der Stadtverwaltung die Hetzelanlage, Flächen und Kübel in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen. Bis spätestens 20. Mai soll Neustadt dann wieder farbenfroh leuchten. Für die Pflanzaktion haben die Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen etwa 30.000 Beet- und Balkonpflanzen zur Verfügung. Alle Pflanzen wurden in den städtischen Gewächshäusern aufgezogen, so die Verwaltung.