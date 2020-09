Die Stadt Neustadt hat eine schriftliche Befragung im Stadtteil Branchweiler gestartet, bei der alle dortigen Haushalte die Möglichkeit haben, teilzunehmen.

Ziel der Befragung ist es, die Lebensqualität im Stadtteil zu erfassen und gezielt weiter zu verbessern. „Branchweiler soll noch attraktiver werden und ein Stadtteil sein, in dem sich die Bewohner wohl, zufrieden und gut versorgt fühlen“, sagt Luise Forger vom städtischen Bildungsbüro. Abgefragt wird zum Beispiel, ob es genug Möglichkeiten gibt, sich draußen aufzuhalten, die Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation im Hinblick auf Wohnraum, Arbeit, Familie und Gesundheitsversorgung, ob die Bewohner an Kultur- oder Unterstützungsangeboten teilnehmen oder die Freizeitangebote im Stadtteil und der Stadt bekannt sind.

„Der Fragenkatalog deckt unterschiedlichste Themenbereiche ab und soll so ein möglichst klares Bild von den Lebensbedingungen in Branchweiler sowie den Stärken und Schwächen des Stadtteils zeichnen“, so Forger.

Die Haushalte finden die Fragebögen am Samstag, 12. September, in den Briefkästen und haben dann bis zum 27. September Zeit, diesen kostenfrei an die Stadt zurückzusenden. Alternativ kann der Fragebogen auch online durch das Scannen eines QR-Codes ausgefüllt werden. Wer mitmacht, kann bei einer Verlosung Gutscheine von Globus, dm oder Media Markt werden gewinnen.

Verteilt wird der Fragebogen an Haushalte, die keinen Werbeaufkleber auf dem Briefkasten haben, insgesamt sind dies 3280. Wer trotzdem teilnehmen möchte, kann sich bei Anika Jeffries, Telefon 06321/855-1401 oder per E-Mail an anika.jeffries@neustadt.eu melden.

Die Sozialraumanalyse Branchweiler ist ein Kooperationsprojekt von vier Mitarbeiterinnen aus den städtischen Abteilungen Behinderte, Senioren und Betreuung, Jugendarbeit, Bürgerecke und Bildungsbüro. Das Team arbeitet seit Herbst 2018 an der Thematik, wie man festgestellte Defizite sowie Notwendigkeiten evaluieren und zentral erfassen kann.