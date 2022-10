Die Stadtverwaltung Neustadt ruft dazu auf, beim vom Bund geförderten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zu beteiligen. Demnach können Radler noch bis 30. November das Fahrradklima in den Städten und Gemeinden bewerten. Das Ziel: Anhand der Rückmeldungen von Praktikern den Radverkehr verbessern und die Erfolge vor Ort besser bewerten zu können.

Um das Radfahren in Neustadt attraktiver zu machen, wurden laut Stadt bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Als Beispiele nennt de Verwaltung die neuen Fahrradboxen am Bahnhaltepunkt Böbig sowie die Bike-and-Ride-Anlage östlich des Hauptbahnhofs. Wie berichtet, ist dabei bislang aber keine Überdachung vorgesehen. Darüber hinaus verweist die Verwaltung darauf, dass das Mietradsystem VRN-Nextbike noch bis Ende des Jahres in der ersten halben Stunde kostenlos ist. Die 14 Stationen seien zudem um zwei Teststandorte ergänzt worden: an der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in der Friedrich-Ebert-Straße und am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) Weincampus Neustadt.