Auch in diesem Jahr werden wieder städtische Mastanlagen für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet und in den Ortsteilen auf ihre Standsicherheit geprüft. Das hat die Abteilung Tiefbau mitgeteilt. Die Arbeiten sollen am Montag beginnen. Pro Mast werden maximal 15 Minuten benötigt. Sie ziehen keine Behinderungen für den Verkehr nach sich. Nur auf sehr engen Gehwegen kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen, informiert die Stadt. Überprüft werden Fahnen-Masten, Masten von Lichtsignalanlagen und der Straßenbeleuchtung. Zum Einsatz kommt ein Gerät, das mechanisch verbunden wird, und so Erkenntnisse zu Rost- oder Fundamentschäden liefern kann. Folgende Prüfungen sind geplant: Am Krautgarten, Am Stentenwehr, An der Althardt, Bacchusweg, Bauerndoktor-Gros-Straße, Domprobst-Stahler-Straße, Dr.-Sartorius-Straße, Dr.-Semmelweis-Straße, Dr.-Wirth-Straße, Festwiese, Geschwister-Scholl-Straße, Hasenpfad, Hohmauerweg, Landauer Straße, Mandelring, Maximilianstraße, Müller-Thurgau-Weg, Mußbacher Landstraße, Otto-Dill-Straße, Pfarrer-Nardini-Straße, Pfarrgasse, Portugieserweg, Rieslingweg, Ruländerweg, Silvanerweg und Waldstraße.