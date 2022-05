Zum Auftaktwochenende des Stadionbads in Neustadt hätte das Wetter kaum besser sein können. Vor allem am Sonntag war das Wasser bei 28 Grad Außentemperatur eine angenehme Abkühlung für die zahlreichen Badegäste. Bereits gegen 13 Uhr waren die Parkplätze fast voll, eine kleine Schlange bildete sich vor dem Eingang. Dieses Jahr kehrt erstmals seit Beginn der Pandemie wieder so etwas wie Normalität ein im Freibad in der Talstraße. Bis auf die Abtrennung im Schwimmerbecken, die bleibt auch weiterhin bestehen. „Das hat sich bewährt, so können wir besser unterscheiden zwischen den Sportschwimmern und den Spaßschwimmern“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück vor wenigen Tagen gegenüber der RHEINPFALZ. Und die Wassertemperatur wurde aufgrund gestiegener Energiepreise um ein Grad auf 25 Grad gesenkt. Die Preise und die Öffnungszeiten bleiben unverändert.