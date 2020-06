FWG, CDU, Grüne und FDP im Stadtrat sind sich einig: Das Stadionbad soll trotz der mit den Corona-Auflagen verbundenen Mehrkosten in die Freibadsaison 2020 starten. Mit dieser politischen Entscheidung hat das Gremium am Dienstagabend im Saalbau mehrheitlich dem Aufsichtsrat der Stadionbad GmbH empfohlen, am 18. Juni zu öffnen.

Die SPD und der Vertreter der Linken enthielten sich der Stimme aus rein formalen Gründen: Aus ihrer Sicht sollte sich allein der Aufsichtsrat mit dem Thema beschäftigen. Die SPD sei nicht gegen die Öffnung, erklärte vorab Fraktionsvorsitzender Pascal Bender. Doch angesichts der Mehrkosten sollte „ehrlich überlegt“ werden, ob sich der Aufwand lohne, wenn nur Sport, aber kaum Spaß zu haben sei.

Verständnis für Fördervereine

Dass die Fördervereine der Freibäder in Duttweiler, Hambach und Mußbach sich wegen der Mehrkosten dafür entscheiden haben, nicht zu öffnen, wurde im Stadtrat zwar bedauert, doch konnte das Gremium die Gründe nachvollziehen. Nur falls das Land die Corona-Auflagen mit Blick auf die Sommerferien ab 6. Juli rechtzeitig verträglicher gestalten sollte, besteht noch eine kleine Chance, dass die Fördervereine neu entscheiden.