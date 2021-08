Ein Besucheransturm im Stadionbad ist selten genug in diesem Sommer: An diesem Wochenende aber war es dann doch einmal so weit. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag war das Freibad im Schöntal rappelvoll. „Wir hatten bislang nur wenige Tage mit Vollauslastung“, sagt Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Neustadter Stadtwerke, auf Anfrage. Das hänge zum einen natürlich mit den Corona-Regeln zusammen – maximal 1200 Gäste dürfen gleichzeitig ins Bad –, zum anderen aber am Wetter. Daher gehe die Stadionbad GmbH davon aus, dass im Sommer 2021 maximal 40 Prozent der normalen Auslastung erreicht würden.

Nur an drei Tagen hätten spontane Besucher weggeschickt werden müssen, weil das Bad bereits voll gewesen sei, so Mück. In diesen Fällen sei darauf geachtet worden, dass die Betroffenen nicht ewig in der Schlange standen und erst an der Kasse von ihrem Pech erfuhren. „Das ist nicht unser Stil“, so Mück. Auf der sicheren Seite seien Gäste, die online buchten, was auch sehr gut angenommen werde.

Gäste sind diszipliniert

Der Stadtwerke-Chef bescheinigt den Badegästen, sich überaus diszipliniert zu verhalten: „Ich kann mich nicht beschweren.“ Nur an den ganz heißen Tagen sei zusätzliches Sicherheitspersonal eingesetzt worden. Bewährt habe sich, dass ein Teil des Schwimmerbeckens zu einem Nichtschwimmer-Bereich umfunktioniert worden sei, indem der Beckenboden angehoben wurde. Das habe die Situation sehr entspannt.

Das Stadionbad war als erstes der vier Neustadter Freibäder am 12. Juni in Betrieb gegangen. Jetzt hoffen die Verantwortlichen noch auf ein paar schöne Tage, bevor die Saison im Schöntal am 5. September endet.