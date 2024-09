Am Donnerstagabend soll sie stehen: Am Mittwoch hat am Neustadter Stadionbad der Aufbau der neuen Traglufthalle begonnen, die in den kommenden Monaten das Schwimmen ermöglichen soll. Es sei das gleiche Modell wie das am Ende der vergangenen Wintersaison nach etwa zehn Jahren ausrangierte, berichtet Christian Stute, der als Teamleiter bei der Stadtwerken unter anderem für das Bad zuständig ist. Wenn die Halle steht, soll übers Wochenende das Wasser abgelassen werden, sagt Stute weiter. In der nächsten Woche stehen die Grundreinigung sowie Wartungsarbeiten an. Auch der Fliesenleger wird demnach kommen, um defekte Fliesen auszutauschen und Fugen zu erneuern. Als Investitionssumme für die neue Traglufthalle hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück vor einem Jahr von einer sechsstelligen Summe gesprochen.

Geplant ist, dass das seit Anfang September geschlossene Stadionbad ab Samstag, 5. Oktober, wieder für Besucher öffnet. Wegen umfangreicher Arbeiten ist die Schließzeit in diesem Jahr länger als in den vergangenen Jahren.