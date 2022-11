Am Montag, 28. November, bleibt das Stadionbad für den öffentlichen Badebetrieb sowie den Vereinssport geschlossen. „Das hängt mit Arbeiten am neuen Blockheizkraftwerk und mit der Nachoptimierung der kompletten Stromanlage im Bad zusammen“, erklärt Markus Schuler, Fachbereichsleiter für die Stadionbad GmbH und die Stadtwerke. An jenem Tag werde die Stromtechnik geprüft und gesichert. Schuler: „Da kann es immer wieder zu kurzzeitigen Stromunterbrechungen kommen.“