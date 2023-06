Die Sanierung des Neustadter Stadions kann im Spätsommer starten. Vor wenigen Tagen ist beim Gebäudemanagement der Bewilligungsbescheid zur finanziellen Förderung des Projekts durch das Land eingegangen. Darüber hat die Stadt am Dienstag informiert. Demnach beträgt der Landeszuschuss bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Stadt auf 2,63 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sollen nach den Leichtathletik-Pfalz-Mehrkampfmeisterschaften beginnen, die im September stattfinden. Zunächst wird der Kunstrasen ausgetauscht. Die Stadt kündigt im Vorfeld noch eine Info-Veranstaltung für alle betroffenen Vereine und Schulen an. Ab Frühjahr 2024 werden die Tribüne, die Laufbahn und Weitsprunganlage sowie die Außenanlagen saniert. Zudem soll der Eingangsbereich umgestaltet werden, dort soll es künftig zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten geben. Darüber hinaus werden die Beleuchtung der Gebäude sowie die Flutlichtanlage auf stromsparende LED-Leuchten umgestellt. Der Abschluss der Sanierung ist für Ende 2024 geplant. „Ziel ist es, das Stadion wieder zu einer modernen und attraktiven Trainings- und Wettkampfstätte für alle Sportlerinnen und Sportler zu machen“, so die Stadt.