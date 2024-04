Gute Nachrichten hat die Neustadter Stadtverwaltung für Sportler, die das Stadion nutzen möchten: Nachdem inzwischen die Randeinfassung des neuen Kunstrasenplatzes fertiggestellt sei, stehe das Stadion ab morgen, Dienstag, wieder für den Sportbetrieb zur Verfügung, informiert Tobias Grauheding, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Neustadt. Ursprünglich war vorgesehen, dass der neue Kunstrasen in der Kalenderwoche 15, also ab 8. April, den Fußballern wieder zur Verfügung steht. Doch er blieb gesperrt. „Die Arbeiten gestalten sich als sehr aufwendig“, hatte die Pressestelle der Stadtverwaltung seinerzeit mitgeteilt. Es habe Probleme an den Abdeckungen der Randeinfassung zu den Kunststoffsportflächen gegeben. Die alten Befestigungen der Rinnenabdeckung seien stark verrostet und hätten nur schwer entfernt und wieder eingebaut werden können. Aufgrund des großen Zeitaufwands, „die Schrauben ohne Beschädigung der Unterkonstruktion zu entfernen“, hätten diese Arbeiten mehr Zeit in Anspruch genommen.

