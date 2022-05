Seit 1986 gibt es die Hammpeter als Gruppe in Lachen-Speyerdorf. Die Senioren engagieren sich bei vielen Projekten im Weindorf. Begonnen hatte ihr Einsatz beim alten Brunnen in der Bauerndoktor-Gros-Straße – dem heutigen Hammpeter-Brunnen. Bisher haben sie immer unter Federführung des einstigen Ortsvorstehers Günter Freytag gewerkelt. Doch da dieser im Herbst 85 Jahre alt wird, sah er die Zeit gekommen, „den Staffelstab in jüngere Hände zu geben“. Das ist am Sonntag beim Hammpeter-Fest im Hammpeter-Gässel in Lachen-Speyerdorf auch passiert.

Freytag hat dem besonderen Moment mit viel Gelassenheit entgegen gesehen. Zum einen ist die Freude groß, dass nach vielen Corona-Beschränkungen wieder Geselligkeit möglich ist. Zum anderen hat der 84-Jährige einen motivierten Nachfolger gefunden: Thomas Hammann.

„Wir machen ja jedes Jahr mehrere Aktionen, und da ist immer viel zu regeln mit Aufbauen und Organisation. Das habe ich gerne gemacht. Doch so langsam wird es mir zu viel. Solange ich kann, bleibe ich aber als Helfer dabei“, sagt Freytag. Er will, dass die Hammpeter noch lange bestehen. Schließlich habe man seit 1986 viel für Lachen-Speyerdorf erreicht: So wurden unter anderem Keltern aufgestellt, um das Image als Weindorf zu fördern, und auch über 40 Ruhebänke wurden montiert. „Das alles ist dann auch zu pflegen. Dazu dienen unsere Arbeitseinsätze. Und mit den Einnahmen aus dem Fest können wir unsere Projekte finanzieren“, so Freytag.

Wein und Wurst als Dankeschön

Einer der genannten 40 Bänke ist übrigens auch die Nachfolgeregelung im Vorstand zu verdanken: Denn in Lachen-Speyerdorf gab es mit der „Area 51“ noch eine zweite Gruppe, die sich in Arbeitseinsätzen für den Ort engagierte. Freytag sah mal zufällig, wie eine stark beschädigte „Hammpeter“-Bank von den Area-Helfern wieder auf Vordermann gebracht wurde. Das imponierte ihm so sehr, dass er sofort nach Hause fuhr, ein paar Flaschen Wein holte und beim Metzger noch eine deftige Vesper besorgte, „weil mich das gefreut hat und ich mich für den Einsatz bedanken wollte“.

An der Spitze der „Area 51“ stand Thomas Hammann. Seine Gruppe kam damals auf die Hammpeter zu. Da man doch dasselbe Ziel verfolge, könne man ja als gemeinsamer Verein mehr erreichen als alleine. So fanden die beiden Gruppen zusammen – und Freytag fand nun einen Nachfolger. Eine Besetzung, mit der er mehr als zufrieden ist, besser gehe es kaum, wie er sagt: „Denn wir Hammpeter sind alle über 80 und die Mitstreiter der Area deutlich jünger.“ Weiteren Projekten für Lachen-Speyerdorf steht damit nichts im Weg.