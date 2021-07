In Neustadt bleibt die Corona-Lage stabil. Seit Montag ist nach Angaben der Kreis Verwaltung Bad Dürkheim kein weiterer Covid-19-Fall hinzugekommen. Im Landkreis Bad Dürkheim gab es sechs Neuinfektionen. Aktuell sind in Neustadt zehn aktive Infektionen bekannt, im Kreis 36. Auch bei der Inzidenz, der Anzahl an Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner, hat sich in der Stadt nichts geändert. Der Wert lag Stand Dienstagmittag erneut bei 1,9. Der Kreis verzeichnete einen Wert von 12,9 (Montag: 7,5).

Im Landkreis Südliche Weinstraße sind nach Angaben der Kreisverwaltung in Landau sechs neue Corona-Fälle gezählt worden. Dort stieg die Inzidenz von ,9 auf 17,2.