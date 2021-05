Laut der städtischen Umweltabteilung werden vier weitere Info-Tafeln an den wichtigsten Zugängen zur „Kernzone Stabenberg“ aufgestellt. Damit will die Stadt erreichen, dass das Radfahrverbot eingehalten wird. Zudem werde verstärkt kontrolliert, ob sich Besucher an die Hinweise auf den Schildern halten, die markierten Wege nicht verlassen und insbesondere die Kernzone nicht mit dem Rad befahren. „Leider haben die Erfahrungen gezeigt, dass in der Kernzone einige wilde Downhillstrecken abseits der Wege entstanden sind und zum Teil immer noch genutzt werden, sodass auf den Radverkehr in der Kernzone ein besonderes Augenmerk gerichtet wird“, so Abteilungsleiter Thomas Baldermann. In der Kernzone soll eine natürliche Waldentwicklung ermöglicht werden.