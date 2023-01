Wegen einer erkrankten Wanderin kam es am Mittwochnachmittag am Stabenberg in Neustadt zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften sowie des Rettungshubschraubers Christoph 5. Die Frau hatte Kreislaufprobleme. Die Feuerwehr wurde alarmiert, da die Unglücksstelle nur schwer zugänglich ist. Als die Wehrleute eintrafen, befand sich schon ein Jogger bei der Frau. Der Mann sagte, dass er Arzt sei, und kümmerte sich um die Patientin. Die Feuerwehr transportierte die Frau mit einem Schleiftragekorb zum Rettungspunkt Stabenberg. Dort war der Rettungshubschrauber auf einer Lichtung gelandet. Nach der Erstversorgung wurde die Frau zur Behandlung ins Hetzelstift geflogen.