Von pompösen Klangballungen bis zu Pianissimo-Duos reichte die Dynamikspanne am Donnerstag beim Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Saalbau. Der Abend begann mitreißend mit Glinka, und so hörte er mit Borodin auch auf. Das Prunkstück des Programms aber war Fazil Says famoses Klarinettenkonzert in der Mitte. Der Solist Reto Bieri und das Orchester unter der umsichtigen Leitung von Tung-Chien Chuang erzeugten eine magische Stimmung, die unzählige Assoziationen hervorrief.

Der 1970 in Ankara geborene Pianist und Komponist Fazil Say studierte in Düsseldorf und Berlin. Er ist Menschenrechtsaktivist und bekennender Atheist. Seine Musik gilt als Grenzgang von