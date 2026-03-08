Beim vierten Konzert der Saison 25/26 spielt die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 12. März, ab 19.30 Uhr Werke von Nielsen, Mozart und Sibelius.

Solistin bei Mozarts Klavierkonzert in A-Dur (KV 488), das zu den berühmtesten Werken des Wiener Klassikers gehört, ist die junge Chinesin Yinqi Wang, geboren 2008 in Baoding und aktuell Jungstudentin an der Musikhochschule Wien, die 2025 den Gradus-Mainz-Solistenpreis gewann. Das gemeinsame Konzert mit dem Orchester aus Ludwigshafen ist Teil der Auszeichnung.

Das Konzert beginnt mit der Helios-Ouvertüre des Dänen Carl Nielsen von 1903, die von den Lichtverhältnissen in der Ägäis inspiriert ist. Nach der Pause erklingt die selten gespielte „Lemminkäinen-Suite“ op. 22 des Finnen Jean Sibelius, die musikalisch vier Legenden aus dem finnischen Nationalepos „Kalevala“ darstellt. Besonders berühmt ist der zweite Satz, der „Schwan von Tuonela“, mit seinem berühmten Solo für Englischhorn, der häufig auch allein aufgeführt wird. Die Leitung hat George Pehlivanian, von 2002 bis 2012 Erster Gastdirigent der Staatsphilharmonie.

Vor dem Konzert gibt es um 18.45 Uhr eine Einführung durch den städtischen Konzertberater Fritz Burkhardt. Karten (19-33 Euro) unter www.ticket-regional.de, 0651 9790777 und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.