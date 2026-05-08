So viel Wucht war selten.

Ernest Blochs Hebräische Rhapsodie „Schelomo“ – gemeinsam mit der Virtuosin Raphaela Gromes am Solo-Violoncello und nach der Pause Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 1 D-Dur präsentierte die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Donnerstag unter Leitung ihres derzeitigen „Artistic Partner“ Julian Rachlin im Neustadter Saalbau. Es war ein Höhepunkt der Spielzeit, triumphal, emotional und spannungsgeladen.

Aus beiden Werken spricht die Heimatlosigkeit und Identitätssuche des europäischen Judentums am Ende des 19. Jahrhunderts. Der Genfer Bürgersohn und spätere amerikanische Hochschulprofessor Ernest Bloch (1880-1959) steht in seinem ab 1912 komponierten „Jüdischen Zyklus“ einerseits fest in der Tradition der nationalen Schulen. Der Unterschied besteht darin, dass der Rastlose sein Vokabular nicht aus existierender Folklore, sondern aus einer imaginär geprägten Hinwendung zum Orient erschuf. Anders als Richard Strauss in dessen Oper „Salome“ fehlte Bloch in seinem Orientalismus jedoch jeglicher Humor. Von Details wie der übermäßigen Sekunde bis hin zum zionistischen Traum, dem „Schelomo“ als Ganzes huldigt, wirkt vieles an seinem Stil ebenso naiv wie erschütternd einsam. Andererseits ist es Bloch gelungen, in die abendländische Musik ein Moment ekstatischer Expressivität zu pflanzen, das am ehesten dem „Tarab“, der spezifischen „Ekstase“ nahöstlicher Musik, entsprechen mag.

Orchester und Solistin wirken perfekt zusammen

Als besonders originell erweist sich die zyklische Form. Ähnlich wie Mahlers 1. Sinfonie setzt „Schelomo“ zu wiederholten „Durchbrüchen“ an. Im dynamischen Wechsel zwischen Solo und Orchester fluten und verebben die Steigerungen wie Verdauungsprozesse und werfen das Soloinstrument immer wieder auf sich selbst zurück. Die Rhetorik spiegelt klassische Vorbilder, wandelt diese aber zugunsten ihres modalen Farbkleids um – etwa in der Struktur des „Grand thème“ der Violinen, das sich in seinem dreifachen Aufbau von der kleinen Sexte über die Oktave zur kleinen Dezime erhebt. Die Motive kreisen umeinander, verdichten sich in Wellen, die nicht nur an die Stimmungsbilder späterer Filmkomponisten erinnern, sondern auch deren Segmenttechniken vorausnehmen.

Dem Programm der Partitur zufolge, verkörpert das Cello bisweilen König Salomos direkte Rede, das Orchester seine Gedanken. Dieses Spannungsfeld zwischen Innen und Außen entfaltete das Ensemble in mustergültiger Präzision. Orchester und Solistin hörten so aufmerksam einander zu, dass das Tutti gleichsam aus dem webenden Cello heraufwuchs. Raphaela Gromes besitzt nicht nur diesen blutvollen, wehmütigen Ton, der die Seele des Stückes ausmacht. Ihre dynamische Palette dominierte vom leisesten Pianissimo bis zum Maximum das Geschehen, spielerisch und präsent. So verschmolzen kammermusikalische Intimität und großer Wurf zu einem organischen Quantenstrom, der all das Raffinement an Blochs Partitur in mikroskopischer Schärfe enthüllte.

Ein Alchemist am Pult

Der Alchemist am Dirigierpult, Julian Rachlin, demonstrierte sein sensibles Gespür als Primus inter Pares mit spitzen, ökonomischen Gesten. War neben Gromes die gesamte Cello-Sektion mit herrlichem Timbre hervorgetreten, schloss sich ein Quintett von ihnen in der Zugabe der Solistin an. So erklang das „Prayer for Peace“ der Komponistin Hanna Havrylets (1958-2022) in simpler und doch tief empfundener Zurückhaltung.

Mit derselben Disziplin entführte das Orchester nach der Pause ins Land, „wo die schönen Trompeten blasen“. Wie Theodor W. Adorno bemerkte, ist die „Heimat“ von Mahlers Musik „nicht ganz ihre eigene“. Wo Bloch als komponierender Demiurg scheitert, waltet Mahler – ein postmoderner Pfadfinder – in der Paraphrase, der Kunst der Anverwandlung. Dabei wird nicht nur zitiert: Kuckucksruf, Volkslied, Klezmer, pompöse Märsche bis hin zur „Gralsglocken“-Pentatonik (auf welche die Einleitung und das Finale aufbauen) werden im universalen Freiraum der Natur zurückgegeben. Während Schubert in seine Schattenwelten noch per Mediantschritt ausscheren musste, hält Mahler Schein und Wirklichkeit dauerhaft in der Schwebe.

Eine denkwürdige Interpretation

Der Konjunktiv als Weltanschauung prägte auch die denkwürdige Interpretation dieses Abends. So waren bereits im einleitenden Oktavraum leichte Rauheiten der Flageolettklänge in das Kolorit einbezogen, spezielle gedämpfte Klangfarben (etwa in den Celli) ebenso wie jene an Wagners „Tristan“ geschulte Fernwirkungen (Trompeten im Treppenhaus, Klarinetten und so weiter) gezielt ausgebreitet. Je gemessener sich diese Collage zusammenaddierte, umso explosiver und in einer selbst von der Staatsphilharmonie selten gehörten Wucht donnerten nachher die sich steigernden Gewitter – trotz der großen Besetzung schlank, in straffen Tempi. Jeder Atemzug, jedes scheinbar spontane Innehalten war genau geplant, jedes Signal Rachlins auf die Technik der jeweils adressierten Stimmen ausgerichtet. Neben diesem musikantischen Element regierte die Pracht der Farben in goldglänzender Resonanz. So endete ein Juwel von einem Konzert ebenso berührend wie lehrreich und wurde vom Publikum mit langem Applaus bedacht.