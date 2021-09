Unter dem Titel „Gulda im Klosterpark“ spielen am Freitag, 24. September, ab 17 Uhr 18 Mitglieder der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Serenaden-Programm im Park des Herz-Jesu-Klosters in Neustadt. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie zwar ihrem Beruf in Ludwigshafen nachgehen, aber in Neustadt leben. Im ersten Teil des Konzerts ist unter der Leitung von Bassposaunist Hans Breika eine Eröffnungsfanfare für Blechbläser zu hören, gefolgt von der Suite Nr. 1 von Johann Sebastian Bach (Cello: Florian Barack ) und der Holzbläserserenade in Es-Dur (KV 375) von Wolfgang Amadeus Mozart. Im zweiten Teil spielen die Musiker mit Florian Barack, Cello-Solist der Staatsphilharmonie, das titelgebende Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda, einen sehr schwer zu spielenden, aber zugleich sehr humorvollen Mix aus Volksmusik, Jazz und Klassik. Der Eintritt ist frei. Das Konzert ist Teil des von Bund und Land finanzierten Eventprogramms „Neustart Kultur“. Für den Zugang gilt die 3G-Regel. Bei Regen findet das Konzert in der nahe gelegenen Hallenkirche des Klosters statt.hpöUnter dem Titel „Gulda im Klosterpark“ spielen am Freitag, 24. September, ab 17 Uhr 18 Mitglieder der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Serenaden-Programm im Park des Herz-Jesu-Klosters in Neustadt. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie zwar ihrem Beruf in Ludwigshafen nachgehen, aber in Neustadt leben. Im ersten Teil des Konzerts ist unter der Leitung von Bassposaunist Hans Breika eine Eröffnungsfanfare für Blechbläser zu hören, gefolgt von der Suite Nr. 1 von Johann Sebastian Bach (Cello: Florian Barack ) und der Holzbläserserenade in Es-Dur (KV 375) von Wolfgang Amadeus Mozart. Im zweiten Teil spielen die Musiker mit Florian Barack, Cello-Solist der Staatsphilharmonie, das titelgebende Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda, einen sehr schwer zu spielenden, aber zugleich sehr humorvollen Mix aus Volksmusik, Jazz und Klassik. Der Eintritt ist frei. Das Konzert ist Teil des von Bund und Land finanzierten Eventprogramms „Neustart Kultur“. Für den Zugang gilt die 3G-Regel. Voranmeldung mit Angabe von Kontaktdaten unter kultur@neustadt.eu. Bei Regen findet das Konzert in der nahe gelegenen Hallenkirche des Klosters statt.