Beim Abo-Konzert im Neustadter Saalbau spielte die Staatsphilharmonie unter Gastdirigent George Pehlivanian am Donnerstag Musik von Carl Nielsen und Jean Sibelius.

Als Solistin in Wolfgang Amadeus Mozarts 23. Klavierkonzert A-Dur KV 488 – im Rahmen eines Preisträgerkonzerts der „Gradus International Piano Academy Mainz“ – beeindruckte die junge Chinesin Yinqi Wang. Erst 17 Jahre alt war die Pianistin, als sie im vergangenen Sommer den Preis in Mainz gewann. Teil der Belohnung ist ein Auftritt mit der Staatsphilharmonie. Auf dem Zettel hatte sie dabei einen der wichtigsten und beliebtesten Meilensteine des Genres Klavierkonzert. Der Pianist und Musiktheoretiker Charles Rosen hat vermutet, dass Mozart selber nicht wusste, wie er zu seinen genialsten Einfällen (etwa dem berühmten dritten Thema nach der Exposition im Hauptsatz) fand. Was bleibt, ist der Notentext. Zu seiner Interpretation bedarf es Übung und Stilkenntnis, aber auch ein gewisses Maß an „Channeling“ – natürlichem Impuls, der auf dem Boden der Meisterschaft gedeiht. Von der Warte dieser „Intuition“ aus prägte Wangs Darbietung eine beeindruckende, gewiss mustergültige Beherrschung bis in diskrete Feinheiten. Ihr Fingerspiel lebt vom Gleichgewicht ihrer Schwerpunkte. Wie eine Kalligrafie mit dem Tuschepinsel – quasi „pechschwarz“ und doch durch knackige Dynamik und behutsame Akzente marmoriert – durchzog alle drei Sätze derselbe Stil in eindeutigen, gleichsam unabdingbaren Entscheidungen.

George Pehlivanian hatte schon bei der Helios-Ouvertüre von Nielsen seine Qualitäten als Teamarbeiter demonstriert. Hinter dem Flügel stehend und nahezu unsichtbar, unterwarf er sich und das Orchester nun beim Klavierkonzert der Führung der Solistin. Hier hätte man sich von der Staatsphilharmonie (in ihrer vielleicht doch etwas zu prallen Besetzung) ein wenig mehr engagierten Dialog, mehr Willen zur Kühnheit gewünscht, mehr Atem, um die Form, ihre humoristischen Brüche und Knotenpunkte mit Spannung, das Adagio mit mehr Gesang zu füllen. Ohne diesen Beitrag wirkte Yinqi Wangs perlendes non-legato gelegentlich fast alleingelassen. Als Zugabe spielte sie die „Schwarze-Tasten-Etüde“ in Ges-Dur aus Frédéric Chopins op. 10 mit feuriger Bravour. Der Beifall war entsprechend stürmisch.

„Schinken“ nach der Pause

Der monumentale „Schinken“ des Abends kam nach der Pause. Das finnische Nationalepos „Kalevala“ erinnert in seinen Motiven (dem Schwan, dem sterblichen Muttersohn und so weiter) an nordische Sagen bis hin zum Parzival. Im 1. Satz der „Lemminkäinen-Suite“ stellt der Titelheld den „Blumenmädchen“ auf einer Insel nach. Ihre „Handlung“ beiseitegelassen, beschwört die Sinfonische Dichtung die Elemente – etwa den Wind in Strukturen, denen der Meister bis zu seinen letzten Schöpfungen („Der Sturm“ und „Tápiola“) die Treue hielt.

Anstatt zu „illustrieren“, schafft die Musik durch magisches Mimikry eine Entsprechung zur Natur, die sich hier noch vor den sieben Sinfonien zum reifen Psychogramm verdichtet. Den Fond relativ sparsamer Zutaten bilden Streichersatz und große Trommel – ein intensives und vom Ensemble hörbar tief empfundenes Gewebe. Wie eine Teilchenwelle, mit knisternder Spannung wurde die Komplexität dieses zerrissenen Organismus in einen grandiosen Höhepunkt gesteuert, zum Tutti komplettiert durch brillante, gut aufgelegte Holz- und Blechbläser plus Perkussion, fortgeführt im selben Duktus im dramatischen III. Satz, der an diesem Abend vor dem II. erklang.

Exzellente Soli

Die charakteristische Folklore lebte von den exzellenten Soli, allen voran Solocellist Florian Barak, und natürlich vom Englischhorn (Regina Wolf) im berühmten „Schwan von Tuonela“ zuzüglich Gänsehaut. Dass sich ein so klobiges Stück trotz aller Geduld, die es dem Publikum abverlangt, als derartig lohnend erweist, dass es so viel Begeisterung befördert, sei mit Dank – auch gegenüber den Macher(inne)n des Programms – unterstrichen.