Die legendären „Weißen Nächte“ von St. Petersburg, jene Tage um die Sommersonnenwende, wenn in der Stadt an der Newa die Sonne kaum untergeht und es nie vollständig dunkel wird, stehen im Mittelpunkt eines musikalisch-literarischen Abends am Sonntag, 3. Oktober, ab 18 Uhr im Mußbacher Herrenhof. Die Neustadter Autoren Katharina Dück und Michael Saenger stellen dabei Gedichte und Prosatexte mit direktem Bezug zu der russischen Metropole vor. Die eigens für die Lesung arrangierte musikalische Begleitung steuern die Violinistin Irina Sojnikow und ihre Pianistin Loretta Sojnikow mit Stücken von Tschaikowski und des 2018 in seiner Wahlheimat Frankeneck verstorbenen Alexander Sojnikow bei. Bildliche Eindrücke vermitteln zudem historische und aktuelle Fotos aus den Sammlungen von Dück und Saenger. Karten (15/8 Euro) unter 06321 9639990 (AB) oder info@herrenhof-mussbach.de. Es gilt Maskenpflicht und die 3G-Regel, wobei die Anzahl getesteter Personen ab 12 Jahren aber begrenzt ist.