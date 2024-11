Ich geh mit meiner Laterne ... Hell erleuchtete Feuerwehrautos, Sterne, Drachen oder Einhörner werden in den kommenden Tagen wieder in den Straßen Neustadts zu sehen sein. Kleine Künstlerinnen und Künstler können ihre Kunstwerke bei zahlreichen Umzügen, die nach Angaben der Stadtverwaltung rund um das St. Martinsfest in Neustadt und in den Weindörfern stattfinden, präsentieren. Der St. Martins-Tag ist am Montag, 11. November. Er erinnert an den heiligen Martin. Der römische Soldat soll auf einen frierenden Bettler getroffen sein, mit dem Schwert seinen Mantel zerteilt und einen Teil dem Mann geschenkt haben. Alle Umzüge und Feiern von Freitag, 8. November, bis Donnerstag, 14. November, die vor allem von den Kindertagesstätten organisiert werden, finden Interessierte unter https://www.neustadt.eu/martinsumzuege.