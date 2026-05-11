Der Tourismus ist in St. Martin ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Doch besteht da nicht auch die Gefahr, dass der Besucherzustrom überhand nimmt?

Rund 1700 Einwohner, etwa 150.000 Übernachtungen pro Jahr, über 30 Gastronomiebetriebe: St. Martin gehört zu den beliebtesten Touristenorten an der Weinstraße. Der Ort punktet mit seinen romantischen Gassen, mit dem intakten Ortskern, den Fachwerkhäusern und der Weinbau-Tradition. Doch schon seit einiger Zeit wird auch immer wieder die Frage aufgeworfen, ob der Ort nicht Gefahr läuft, vom Tourismus überrannt zu werden. „Wir befinden uns in einem Grenzbereich und müssen in Zukunft noch mehr auf Qualität als auf zusätzliche Masse setzen“, sagte Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) Anfang 2025 im RHEINPFALZ-Interview. Zu den Kehrseiten des Tourismus gehören unter anderem fehlende Parkplätze, zugeparkte Einfahrten und Gehwege sowie in Feldwegen abgestellte Autos. Mit diesen Aspekten hat sich die Gemeinde in der Vergangenheit bereits mehrfach beschäftigt.

Jetzt allerdings geht es um ein anderes Thema: um die Balance zwischen Tourismus und Wohnen. Die Initiative dazu ist von der SPD ausgegangen, die die Bildung eines Arbeitskreises zum Thema „Wohnraumerhalt/Wohnraumbeschaffung“ anregt. Dabei geht es darum, der Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen Schranken zu setzen. Bisher gibt es keine Handhabe dagegen. Nach Glasers Einschätzung war es bisher auch nicht nötig. Doch es sei seit langem zu beobachten, dass die Anzahl der Einwohner in St. Martin rückläufig sei. Und das hänge auch mit der Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen zusammen.

Erstes Treffen Ende Mai

Ob eine Handhabe dagegen in Zukunft nötig sein werde, sei offen, betonte Glaser. Doch die Gemeinde wolle vorbereitet sein, falls das Problem zunimmt. Ein mögliches Instrument könnte eine „Zweckentfremdungsverbotssatzung“ sein.

Ein Arbeitskreis soll nun die aktuelle Situation in der Gemeinde analysieren, also die Anzahl an Ferienwohnungen, den Leerstand und das Wohnraumangebot recherchieren. Darüber hinaus sollen Erfahrungen anderer Kommunen mit ähnlicher Struktur ausgewertet werden, und die Interessen aller Beteiligten, also die der Einwohner, der Vermieter sowie der Tourismus-Verantwortlichen, einbezogen werden. Schließlich soll eine Zweckentfremdungsverbotssatzung ausgearbeitet und ein Kriterienkatalog aufgestellt werden, in dem festgelegt ist, in welchen Fällen die Satzung greifen soll.

Ohne den Ergebnissen des Arbeitskreises vorgreifen zu wollen, betont Ortsbürgermeister Glaser, dass die Gemeinde nicht beabsichtige, die Einrichtung von Ferienwohnungen ausnahmslos zu unterbinden. Wenn eine Familie beispielsweise ein Haus kaufe und zur Refinanzierung einen Teil des Hauses an Gäste vermieten wolle, dann könne sie sicherlich auch in Zukunft so verfahren. Über weitere Regeln und Ausnahmen müsse noch beraten werden.

Der Arbeitskreis soll seine Arbeit schon bald aufnehmen und dem Ortsgemeinderat bis Ende des Jahres einen ersten Bericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen. Mitarbeiten sollen je zwei Vertreter jeder Fraktion sowie der Ortsbürgermeister.

Bei einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden sei das so vereinbart worden, berichtet Glaser. „Die Einigkeit unter den Fraktionsvorsitzenden bietet eine gute Basis für die anstehende Arbeit.“ Das erste Treffen ist für Ende Mai vorgesehen.