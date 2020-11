Die Kinder lieben das abendliche „Rabimmel Rabammel Rabumm“, was sie jedes Jahr am 11. November trällern, während sie mit ihren Laternen umherziehen. Coronabedingt müssen sie darauf verzichten. Alle Umzüge sind abgesagt. Das hält jedoch Kindertagesstätten nicht davon ab,, das St. Martinsfest auf eine andere Weise zu feiern. Die Kinder der katholischen Kita St. Johannes aus Königsbach beispielsweise haben rund 200 Laternen gebastelt, um den Dorfbewohnern an St. Martin trotz der aktuellen Situation etwas Licht ins Dunkeln zu bringen. Wie die Einrichtung mitteilt, werden die Laternen sollen bis Mittwoch, 11. November, an ältere Dorfbewohner verteilt werden